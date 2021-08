Octavia přeplněná opilou mládeží nabourala jiné auto, ploty a skončila ve dřevníku

Zranění šesti mladých lidí si vyžádala nehoda osobního auta v Novém Bydžově na Královéhradecku. Auto po smyku narazilo do dalšího vozidla, při jízdě po chodníku nabouralo ploty, načež vjelo do dřevníku u jednoho z domů. Uvnitř bylo šest lidí ve věku 15 až 23 let, jednadvacetiletý řidič z místa nejdřív utekl.