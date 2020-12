Neznámý tyran střílí v Kopřivnici po kočkách

„My bydlíme za kostelem. Nevím, kdo to dělá, myslím však, že policie ho těžko dohledá. Minuly rok se to stalo i sousedce. Nedokážu pochopit, jak to někdo může udělat. Dost to bolí, vidět zvíře sténat bolestí,“ strachuje se o život postřeleného kocoura jeho majitelka.