Neobstál prý ani v nejjednodušších případech. Kárný senát zbavil soudce taláru

V jednom z desítek žalovaných případů dokonce musel být z vazby kvůli nečinnosti soudce propuštěn muž obžalovaný pro znásilnění. „Ten pak skončil znovu ve vazbě, napadl totiž nezletilou dívku, kopal ji do břicha, věznil v bytě. Kdyby kolega konal, jak měl, nikdy by k tomu nedošlo,“ upozornila Novotná.

Osudný den, kdy jej policisté nachytali při řízení pod vlivem alkoholu, se prý dozvěděl, že má rakovinu. „Dal jsem si k obědu jedno pivo. Policie se mnou jednala tvrdě, nafoukal jsem 1,3 promile. Tvrdil jsem, že to není možný, ale odevzdal jsem řidičák a tím to haslo. Do práce mě pak vozila přítelkyně, naprosto nesouhlasím s tím, že bych řídil,“ hájil se Krátký.

„Je naprostý nesmysl, že jsem arogantní. Ta arogance moci jde od ní. Na její příkaz mi byl demontován internet, a když jsem jí psal, jestli by mi ho nemohla vrátit, ani mi neodpověděla,“ vyčetl své nadřízené.



„Já tady za pár měsíců nemusím být, nelpím na tom, už pobírám starobní důchod, ale je to těžké o tom mluvit, no. Rád bych tu ale ještě byl a rád bych soudil, ale nejsem Sibyla, abych řekl, jak to bude,“ dodal závěrem. Nakonec nebyla pomoc věštkyně potřeba, kárný senát mu jeho přání nevyplnil.