Nemocnice je odpovědná za smrt pacientky po operaci, rozhodl soud

„Žalobci uplatněný nárok je co do základu opodstatněn,“ prohlásila soudkyně. Podle ní došlo na straně operujících lékařů „nepochybně k neúmyslnému, nevědomému pochybení. Tedy ve formě nevědomé nedbalosti.“

V rozsudku, který by získal právní platnost, pokud se do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení žádná ze stran neodvolá, se soudkyně opřela o judikát Nejvyššího soudu, podle něhož nerozhoduje jen správný postup při operaci, ale i to, zda samotný výkon byl prost jakýchkoli pochybení, jejichž důsledky vedly ke škodě na zdraví.