Nejvyšší soud odmítl dovolání vražedkyně Janákové odsouzené na 30 let

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Petry Nové, dříve Janákové, která si má odpykat 30 let ve vězení za loupežnou vraždu sběratele a další nedokonané trestné činy. S dovoláním neuspěl ani Martin Herzán, za návod k vraždě si má odpykat osm let. Na nejvyšší instanci se vůbec neobrátil bývalý manžel vražedkyně Jaroslav Janák, jemuž justice pravomocně vyměřila 28 let.