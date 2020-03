Nechtěla otevřít sejf s miliony, tak ji zabili. Podezřelého vydal soud do Španělska

Předloni v říjnu vnikla podle španělské policie trojice Bulharů do bytu 74leté důchodkyně ve Valladolidu, a když jim žena odmítla odemknout sejf, kde měla v přepočtu skoro 10 milionů korun a mnoho šperků, tak ji podle policie zabili. Dva z nich byli chyceni ve Španělsku, třetího - Gabriela Kamenova (27) - zadrželi čeští lovci lebek na základě evropského zatykače v lednu na Plzeňsku. Soud v pondělí muže vydal k trestnímu stíhání do Španělska, kde mu hrozí až 25 let vězení.