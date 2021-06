Na zábavě podřízl sokovi hrdlo střepem od piva, soud mu snížil trest na 6 let

Polívka tvrdí, že si není vědom toho, že by zaútočil na sokův krk, ale rozhodně to prý nechtěl. Podle jeho obhájkyně šlo o náhodu, nebyl v tom úmysl poškozeného zranit.

„Je mi to všechno líto, útok na krk jsem nevedl, byla to nešťastná náhoda. Je mi to líto, nebylo to nic úmyslného,“ prohlásil v úterý před soudem Polívka. Ten byl původně souzen pro pokus o vraždu, soud ale po provedení důkazů překvalifikoval čin na těžké ublížení na zdraví.