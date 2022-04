Na útěku před policií se pokusil zabít 16letého spolujezdce. Soud mu potvrdil trest

Nejvyšší soud odmítl dovolání Tomáše Kocourka, jenž si má odpykat devět let ve vězení za pokus o vraždu mladého spolujezdce v osobním autě. Kocourek na úprku před policejní hlídkou vjel na Vysočině do protisměru a chtěl narazit do kamionu, šestnáctiletý chlapec na poslední chvíli strhl řidiči řízení a fatálnímu následku zabránil.