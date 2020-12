Na Štědrý den střelil otčíma jateční pistolí. Byla to kravina, kaje se

Poté měl přineseným nožem s devíticentimetrovou čepelí otčíma řezat přes zápěstí se slovy: „To máš za to, hajzle, to je všechno kvůli mámě, jestli nevíš, máma umírá.“ Proti poškozenému měl použít i paralyzér. Pak ho nechal zamčeného v garáži a šel do domu. Křik a bouchání poškozeného slyšely dvě svědkyně, pak šel poškozenému s matkou otevřít.

„Co šel do invalidního důchodu, se to strašně zhoršilo. Pil, nečistil si zuby, s ničím nepomáhal, pak se přestal i mýt. Matka přitom umírala a připravovala se na transplantaci,“ vypověděl obžalovaný. Podle něj otčím odmítal matce jakkoliv pomoct, když měla mít doma dialyzační přístroj, tak to odmítl. „Chtěl jsem, aby se jeho chování alespoň na Vánoce zlepšilo. Že bych ho zavraždil, by mě ale nenapadlo,“ dodal.