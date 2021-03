Na protivládní demonstraci trefil policistu polenem. Dostal podmínku a nesmí do Prahy

Veselý byl souzen kvůli události, která se odehrála mimo hlavní vřavu. Podle obžaloby hodil poleno po policistech, čímž se dopustil útoku na úřední osobu a výtržnictví. V krajním případě mu za to hrozilo až šest let vězení.

Muž v úterý před soudem odmítl, že by po policistech hodil zmíněný předmět. Připustil ale, že se nechal strhnout davem a to, že možná házel půllitrovou PET lahví, v které měl vodu.

„Něco jsem hodil, ale prkno nebo něco takového to nebylo,“ prohlásil. Při hodu prý také nemířil na policisty. „Bylo to takové hození do prostoru,“ upřesňoval Veselý.