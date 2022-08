Na nudapláži kradl kolo, pak se rval. Dostal rok vězení

Zloděj tak nejen skončil bez kola, ale navíc byl zásluhou nudistů zadržen a do příjezdu strážců zákona se krčil pod lavičkou obklopen naháči. Za krádež a výtržnictví dostal ve čtvrtek šestadvacetiletý muž u brněnského městského soudu rok vězení.

Na populárním brněnském Prýglu se čerstvě propuštěný kriminálník potloukal na začátku srpna. Do oka mu tam padlo kolo opřené o živý plot u nudistické pláže.

„Neměl jsem na jídlo ani na bývání, kolo nebylo přivázané, tak jsem ho sebral, že ho prodám v nějakém bazaru. Jenže lidi si toho všimli, tak jsem to kolo položil,“ popsal odsouzený u soudu.

„Byl jsem tam se známýma a najednou slyším křik: Krade kolo, krade kolo! Mně v minulosti taky kolo ukradli, tak jsem si řekl, že ho musíme zastavit. Rozběhl jsem se kolem vody k bufetu a doběhl jsem ho až před stánkem, to už byl bez kola. Zastoupil jsem mu cestu a křičel jsem na něj, že tu zůstane,“ popsal zasahující rekreant.

„Začal na mě naskakovat, chytil mě za vlasy a začal se mnou smýkat, bil mě do hlavy. Já jsem se ho snažil vecpat mezi lavičky a zpacifikovat ho, což se podařilo, ale on mě přitom asi přišlápl nohu. Mám zlomený palec na noze,“ svěřil se napadený. Vzhledem k tomu, že jako živnostník si vydělává prací ve výškách, znamená pro něj zlomený palec a berle velkou komplikaci.

„Měl jsem strach, že mi chce ublížit, tak jsem ho chytil za vlasy a dával mu údery. Ale nevybavuji si, že bych mu nějak ublížil. Nakonec mě srazil pod lavičku. Je mi líto, že má takové zranění, a omlouvám se. Odseděl jsem si nějaký roky a v hlavě mám vsugerované, že se musím bránit. Doufám, že už se v životě nepotkáme a že to s tou nohou dobře dopadne,“ řekl obžalovaný poraněnému muži.

Sám se pak nezapomněl politovat. „Víte, taky nemám lehký život. Venku jsem moc dlouho nevydržel, dá se říct, že jsem byl závislý na drogách, chtěl jsem zkusit začít nový život, ale nepovedlo se. Lituji, že se tohle stalo, že jsem si nenašel práci, chtěl jsem se začlenit do normálního života, ale bylo to pro mě těžký. A určitě hodlám vést v budoucnu řádný život,“ přemítal nad svým osudem.

Státní zástupce nebyl mudrováním obžalovaného nijak obměkčen. „Je to protřelý kriminálník, opakovaně napadl poškozeného údery do hlavy, nebyla to žádná sebeobrana,“ řekl žalobce.