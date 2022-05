Na internetu je každý hrdina, řekla soudkyně. Muži, který vyhrožoval ministrovi, potvrdila pokutu

Facebooková výzva se objevila den poté, co ministerstvo zveřejnilo koronavirové opatření, podle nějž se měli žáci při návratu do školy po prázdninách preventivně testovat a nosit ochranu úst.

Sám aktivista Osovský, který se v minulosti zapojil do mnoha akcí včetně demonstrací před domy politiků, se před soudem vykrucoval a nechtěl říct, zda příspěvek psal on. Tvrdil, že k jeho profilu má prý přístup dalších deset lidí a se všemi má intimní vztah, pročež jejich jména nechce říct.

„Šlo jen o kritiku konání ministra zdravotnictví, která byla navíc oprávněná. Desítky jeho opatření zrušil Nejvyšší správní soud. Politici musí být připraveni na vyšší míru kritiky, ministra to nemohlo ohrozit,“ tvrdil mužův advokát.

„Nemělo to být výhružného charakteru, chtěl jsem se jen dozvědět adresu za účelem návštěvy. Ty jsme dělali i u jiných politiků a vždy to bylo v klidu, veškeré pokusy o agresi jsem vždy uklidňoval,“ tvrdil u soudu Osovský.

Státní zástupce Jiří Morava měl ale jasno v tom, že mohlo dojít i na násilí. „Diskutéři u příspěvku, kteří byli stejné úrovně jako obžalovaný, identifikovali, o co jde, tedy že má být pácháno násilí. Uložený trest je symbolický a mírný,“ upozornil Morava.

„Máme za to, že autorství obžalovaného je zřejmé. Když se pod příspěvkem začaly množit násilné komentáře, nijak je neutnul. Přiměřená kritika včetně výrazů jako kolaborant, loutka a podobně je přípustná, ale kritika a trestní právo jsou oddělené oblasti. A tady už to zasáhlo do práv poškozeného,“ zdůraznila soudkyně.