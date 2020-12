Muže z Tachovska soudí za znásilnění dcer, jedna je mentálně postižená

„Zneužil bezbrannosti poškozené, která pro svůj mentální hendikep jednání obžalovaného nerozuměla a byla jej jako otce zvyklá poslouchat. Nedokázala mu tak odporovat a dělala to, co jí řekl,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Obžalovaný muž před soudem přiznal, že s dcerami měl dlouhodobě intimní styk. „Mohu se zapřísáhnout, že jim bylo už přes patnáct let. Žádná z nich se nebránila. Té starší dceři jsem za to dával peníze a kupoval mobilní telefony. V roce 2017 jsem si ve vesnici našel milenku a s dcerami jsem to stopnul,“ prohlásil muž před soudem.

Dodal, že postiženou dceru, která je zbavena svéprávnosti, měl svěřenu soudem do péče. „Její matka ji chtěla dát do ústavu. Tak jsem si ji nechal u sebe,“ dodal muž, který je podle znalců slaboduchým jedincem s velmi nízkým IQ.

Před soudem vypovídala také starší z dcer. „Poprvé se to stalo, když otcova přítelkyně odjela do nemocnice. Svlékl mně tepláky i spodní kalhotky, povalil na postel a souložil se mnou. Snažila jsem se bránit, ale chytil mi ruce a nohy. Po vyvrcholení šel do koupelny, za pět minut se vrátil a choval se normálně, jako by se nic nestalo,“ vypověděla dívka.