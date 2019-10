Muž z Kroměřížska chytil do klece jestřába. Pak po něm střílel

Spolu s policií o chvíli později přijeli také pracovníci záchranné stanice, kteří ptáka identifikovali jako samici chráněného jestřába lesního. Dravec byl převezen do stanice, kde zůstal. Střela ho zasáhla nad oko do kosti. Podle pracovníků stanice zřejmě přežije, ale nebude se moct vrátit do volné přírody, uvedl svědek.