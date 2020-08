Muž v Olomouci brutálně zabil štěně, jeho družka zvíře našla v kontejneru

Brutální čin měl spáchat začátkem letošního března v jednom z olomouckých bytů poté, co jeho družka odešla do práce. „Usmrtil pětiměsíční štěně rasy mops a následně ho i s jeho věcmi vhodil do kontejneru před domem. Tam psa družka nalezla a vše oznámila na policii,“ řekla v úterý Právu olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.