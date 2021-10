Muž uškrtil milenku během sexu, protože jí nechtěl vracet peníze. Je mi to líto, řekl soudu

Gavenda až do minulého roku pracoval v jedné firmě jako skladník a právě zde se seznámil se svou budoucí milenkou. Žena byla vdaná, ale podle Gavendy byla při sblížení aktivnější. Vzájemný vztah pak přerostl v takovou důvěru, že Gavendovi postupně zapůjčila žena celkem 100 tisíc korun, aby odvrátil exekuci hrozící mu kvůli dluhům, do kterých ho přivedla hráčská vášeň.

„To ale nebyl jediný jeho dluh, v té době celkově dlužil asi jeden milion korun,“ řekl státní zástupce Michal Król. Státní zástupce je přesvědčen, že motivem zločinu byl záměr zbavit se věřitelky, aby snížil své celkové dluhy. Obžalovaný k tomu u soudu v pondělí nevypovídal, pouze vyjádřil snahu o dohodu se státním zástupcem o výši trestu. „Je mi to líto,“ řekl. Státní zástupce navrhuje minimálně sedmnáct let vězení.

Státní zástupce také příliš nevěří tvrzení obžalovaného, že ženu zakopal v šoku. Vše podle něj svědčí o chladnokrevnosti pachatele. Ženu totiž naložil do kufru auta a nejprve prohledal její byt. Následně ji odvezl na okraj Karviné, kde ji ponechal v lese a vše zamaskoval listím a vegetací. Poté odjel do hobbymarketu koupit krumpáč a rýč, na místo se v nočních hodinách vrátil, vykopal jámu hlubokou asi půl metru a oběť do ní pohřbil.