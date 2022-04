Muž si před loupeží v Praze nasadil masku přímo pod kamerou

„Maskovaný muž vstoupil do provozovny a rovnou si to zamířil k pultu, za kterým stála obsluha. V ruce držel nůž a vyhrožoval prodavačce, že pokud mu nedá do minuty peníze, tak ji pobodá. Žena z obavy o svůj život otevřela pokladnu, podezřelý si dal veškeré bankovky do igelitové tašky a následně z místa v klidu odešel,” sdělila Siřišťová. Kolik peněz podezřelý odnesl, policie neupřesnila.