Muž se chtěl zabít sáhnutím na elektrické vedení. Výboj však prošel do země

Starší muž podle záchranářů vylezl v pondělí večer na kamenný most vedoucí přes železniční trať v Černošicích. S sebou měl železnou tyč a byl bosý.

„Za pomoci železné tyče se dotkl trakčního vedení a po zásahu elektrickým proudem mu výboj vyšel palcem u nohy do země a on upadl na zem,“ uvedl šéf záchranářů z Trans Hospital Plus Bořek Bulíček.