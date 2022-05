Muž přiznal ubodání tří příbuzných na Prostějovsku, soud ho poslal do vazby

Mluvčí policie Libor Hejtman sdělil, že obviněného v pondělí před polednem poslal prostějovský soud do vazby, a to kvůli všem třem existujícím zákonným vazebním důvodům – z obavy, že by se skrýval nebo vyhýbal trestnímu stíhání, působil na svědky a mařil tím vyšetřování nebo pokračoval v trestné činnosti.