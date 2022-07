Muž obtěžoval dítě na koupališti ve Vsetíně, oznámení řeší policie

Město se podle šéfa radnice potýká každoročně s návštěvníky koupaliště, kteří nedodržují provozní řád, rozšířil se proto dohled nad místem včetně většího zapojení hlídek městské policie. Situace se podle Růžičky díky tomu zlepšila až do úterního incidentu.

„Dalším opatřením je to, že na koupaliště nemohou vstoupit děti do 13 let bez dozoru dospělé osoby,” dodal starosta.