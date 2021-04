Muž našel na půdě granát. Ukrytý v čepici ho vezl plzeňskou MHD

Muž podle policie našel americký ruční granát na půdě. Nejprve si myslel, že jde o atrapu, a tak si jej ponechal. Po nějaké době si to rozmyslel a v neděli se rozhodl odevzdat jej policii.

„Granát si uschoval do čepice a nasedl do MHD směrem Plzeň městská část Slovany. Na náměstí Milady Horákové oslovil řidiče autobusu s prosbou, zda by mu nepůjčil mobilní telefon, protože potřebuje zavolat na policii,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.