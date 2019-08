Muž hrozil bombovými útoky. Zadrželi ho ještě v telefonní budce, dostal 2,5 roku

Brněnský městský soud už desetkrát trestaného recidivistu poslal na 2,5 roku do vězení s ostrahou, muž ale s tímto umístěním nebyl spokojen a požadoval své zařazení do přísněji střežené věznice. Před odvolacím senátem ale otočil a chtěl, aby jej soud osvobodil.

„Chci, aby mi soud nařídil ústavní léčbu v nějakém psychiatrickém domě. Už třicet let fetuju, od osmnácti let beru pervitin. A teď bych se chtěl léčit. Byl jsem předtím ve věznici v Horním Slavkově a tam jsem měl problémy, proto bych byl rád izolovaný. Takže bych chtěl do zvýšené ostrahy, ale vlastně bych si raději vybral to léčení. Udělal jsem to kvůli své přítelkyni, která bydlí v Bronxu a nechce chodit k soudu. Ta mě minule nafetovala a dostala mě do kriminálu,“ vychrlil Halupka před soudem.