Mrtvou holčičku našli v pračce, zmatenou matku na půdě, řekla svědkyně o tragédii v Přerově

Pátrání po dívence se rozjelo poté, co policisté její zmatenou matku zadrželi na půdě sousedního domu, po kterém pobíhala ve spodním prádle, a odvezli ji do psychiatrické léčebny v Kroměříži.

„Viděla jsem z kuchyně, jak honili nějakou ženu. Ta vběhla do chodby našeho domu, utíkala po schodech nahoru a vždycky bouchla do dveří, jako by chtěla, aby jí někdo otevřel. To už jsem viděla přes kukátko dveří bytu. Volala, lidi, pomozte mi, udělala jsem p*čovinu,“ uvedla jedna ze svědkyň.