Motorkář vjel u Prahy na uzavřenou silnici, zabil se nárazem do stavebního stroje

„Šestapadesátiletý řidič motocyklu Honda SH300 zřejmě vjel do uzavřené části za betonová svodidla, kde narazil do pracovního stroje. Byla nařízena pitva,“ řekla Novinkám mluvčí policie Jana Šteinerová.

Nehoda se stala na silnici číslo 102, která vede kolem Vltavy do Davle a Štěchovic. Provoz je tam sveden do jednoho pruhu a probíhá tam oprava vozovky. Provoz je řízen semafory, které však podle serveru dopravních informací ve středu ráno nefungovaly. Vliv na nehodu to však zřejmě nemělo.