Motorkář se v zatáčce odrazil od auta a narazil do domu. Nepřežil

U Veleně u Prahy v neděli odpoledne havaroval motorkář, nehodu nepřežil. Zřejmě nepřizpůsobil svou jízdu okolnostem a kvůli nepřiměřené rychlosti se dostal do protisměru, poté narazil do auta a následně do domu. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, byla nařízená soudní pitva zemřelého, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.