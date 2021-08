Motorkář napadl lesníka, který jej upozornil na zákaz vjezdu do lesa

Řadu poranění na horní části těla způsobil 65letému lesníkovi jeden ze tří motorkářů, kteří se v neděli dopoledne na svých strojích proháněli v lese nedaleko Zlatých Hor na Jesenicku. Motorkář lesníka napadl poté, co je upozornil na porušení zákona o zákazu vjezdu motorových vozidel do lesa. Lesníka převezla záchranná služba do jesenické nemocnice a nyní se léčí doma.