Mlátil řidiče a křičel, že je policajt, tvrdí obžaloba

Případ začal v úterý projednávat klatovský okresní soud. Ze spisu vyplývá, že Horňák měl o 13 let staršího muže praštit pěstí jako odplatu za manévr, kterým mohl způsobit dopravní nehodu. Za trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozí až dva roky vězení.

Incident se odehrál loni v prosinci u Janovic nad Úhlavou. Předcházela mu situace, kdy starší z řidičů vyjížděl s nákladním vozidlem od čerpací stanice na hlavní silnici a Horňáka údajně ohrozil tak, že musel prudce šlápnout na brzdu, aby zabránil karambolu.

Vydával se za policistu

„Obžalovaný poté donutil poškozeného zastavit tak, že jej předjel a začal před ním prudce brzdit, aniž by to vyžadovala dopravní situace. Poté jej za oděv vytáhl z kabiny vozidla a udeřil pěstí do obličeje. Tvrdil přitom, že je policista,“ uvedla státní zástupkyně Marcela Šímová s tím, že v pokračování útoku zabránil obžalovanému spolujezdec napadeného. Bureš tehdy skončil v nemocnici se zlomeným malíčkem a modřinami.

Šel směrem ke mně. Měl vyloženě boxerský postoj. Stihnul jsem mu jen říci, jak to jezdí, a schytal jsem první ránu do obličeje. obžalovaný řidič

Horňák u soudu prohlásil, že to je naopak on, kdo byl fyzicky napaden. Jediné, co podle něj souhlasí v obžalobě, je datum, čas a místo konfliktu.

„Jel jsem se synem na pohotovost, protože mu něco spadlo do oka. Řidič náklaďáku nezastavil v křižovatce na stopce, nebýt intenzivního brždění, tak to do něj napálíme. Ohrozil nás na životě,“ vypovídal cizinec, kterého v minulosti za podobné jednání řešila přestupková komise a v mateřské zemi byl také odsouzen za jízdu bez řidičáku.

Naštvalo ho také to, že se mu v autě pomlátily starožitné věci, které převážel v kufru. „Chtěl jsem toho řidiče zastavit s tím, že zavolám policii za to, že mě ohrozil. Tak jsem ho předjel, pozvolna zpomalil a nakonec bezpečně zastavil, přičemž on zastavil za mnou. Vystoupil jsem z vozu a šel si to s ním vyříkat,“ pokračoval Horňák.

Obžalovaný: Bránil jsem se

Podle jeho verze řidič náklaďáku už byl venku z kabiny. „Šel směrem ke mně. Měl vyloženě boxerský postoj. Stihnul jsem mu jen říci, jak to jezdí, a schytal jsem první ránu do obličeje. Do útoku se zapojil i jeho spolujezdec, povalil mě na zem, jeden na mě klečel a druhý mě kopal do žeber. Schytal jsem možná patnáct ran,“ popisoval obžalovaný údajný útok poškozeného. Pak ho prý napadlo, že by se mohl vydávat za policistu.

„Zařval jsem: Hoši, jste v p…i, jsem policajt. Nato okamžitě přestali, nasedli do auta a snažili se na mě ještě najíždět,“ dodal Horňák a poukázal na modřiny a oděrky, které mu měla posádka náklaďáku způsobit.

Vyšetřovatelé ale dospěli k závěru, že zranění obviněného muže neodpovídají intenzitě útoku tak, jak ho popisoval ve své obhajobě. Naopak mu mohla být způsobena obranou poškozeného. Policisté také uvěřili verzi poškozeného, že příčinou pomalého rozjezdu od čerpací stanice byla porucha motoru. „Byl ucpaný palivový filtr, auto ztrácelo výkon,“ vysvětlil jim bezprostředně po incidentu řidič náklaďáku. Toho by měl soud vyslechnout při následujícím jednání v říjnu.

Není to první případ

Horňák je už třetím šoférem, který během krátké doby skončil u klatovského soudu, protože na silnici neovládl své chování. Na sklonku loňského roku odešli od klatovského soudu s trestem dva agresivní řidiči, kteří neudrželi nervy na uzdě a neadekvátně reagovali na situaci, při které měli pocit, že je jiný šofér ohrozil. První z nich dostal za výtržnictví a poškození cizí věci 18měsíční podmínku a stejně dlouhý zákaz řízení, když 38letou řidičku u Horažďovic vybrzdil a následně jí rukou rozmlátil sklo u auta.

Druhý řidič si zase vyšlápl na 52letou řidičku se železnou tyčí a poté jí pěstí promáčkl blatník. Soud mu uložil tři měsíce vězení s podmíněným odkladem na dva roky.