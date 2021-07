Mladý Maročan se myl v nádrži u D1. Policii dovedl k dalším migrantům

Policejní hlídka si v pátek odpoledne na odpočívadle na 111. kilometru D1 všimla muže, který se umýval v nádrži u lesa. Následovala ho do lesa, kde byli další tři muži.

„Muži uvedli, že přicestovali ukryti pod návěsem kamionu, který na tomto parkovišti zastavil. Když kamion zastavil, cizinci vystoupili a odešli do lesa a nikdo z okolí si jich údajně nevšiml. Po celou dobu cesty tedy seděli ukryti na podvozku kamionu,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

Cizinci skončili na policejní služebně, kde policisté zjistili, že jde o Maročany ve věku od 25 do 28 let. Testy na koronavirus měli negativní, a tak mohli být převezeni do záchytného zařízení.