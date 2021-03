Mladík s covidem utekl z izolace v Jihlavě, po krádeži brutálně napadl ostrahu obchodu

Cizinec byl zprvu klidný, následoval ale zákeřný útok. „Pracovníka agentury zničehonic chytil pod krkem a udeřil do tváře. Agresivitu stupňoval a vzal do ruky láhev piva, kterou udeřil muže z ostrahy do temene hlavy a do zad. Láhev s pivem se poté rozbila,” popsala Čírtková s tím, že muže se podařilo zpacifikovat, až když přiběhl strážnému na pomoc jeho kolega.