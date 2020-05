Místo nedodaného kožichu chtěl sex, pak ho mladík ubodal. Hrozí mu až 18 let

Až 18 let vězení hrozí 24letému Lukáši Tomanovi za vraždu o čtyřiačtyřicet let staršího muže. Případem se začal v pondělí zabývat pražský městský soud. Toman podle obžaloby zasadil 18 ran muži, který po něm chtěl pohlavní styk. Verdikt by měl zaznít v úterý.