Místo náhradních dílů do secího stroje našli čeští celníci v zásilce granáty

V dokumentech k zásilce měla česká firma vyvážející zboží do ciziny uvedeno, že jde o součástky do secího stroje, při kontrole ale celníci uvnitř našli puškové granáty. Společnost neměla podle celní správy k takovému vývozu licenci. Případ nyní zamíří do správního řízení, vyloučeno ale není ani trestní stíhání.