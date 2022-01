Místo 20 let vězení jen šest. Soud mladíkovi uvěřil, že na Ukrajině „válčil v kuchyni“

Lukáš Nováček (27) z Karlovarska stráví příštích šest let ve vězení za to, že se na Ukrajině zapojil do týlové činnosti proruských separatistických skupin. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, který tak vyhověl Nováčkově odvolání proti 20letému trestu za teroristický útok, jenž muž dostal loni v září v Plzni. Soud překvalifikoval Nováčkovo jednání na účast na teroristické skupině. Verdikt je pravomocný.