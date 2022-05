Přísahal jsem jí věrnost až za hrob, hájil se muž. Za ubití manželky mu soud potvrdil 14 let

Za brutální umlácení manželky k smrti jde 34letý muž na 14 let do vězení. Rozhodl o tom ve středu pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Odsouzený od počátku trvá na své nevině. Tvrdí, že si nic nepamatuje, ale že to určitě nebyl on, kdo ženu takovým způsobem zbil. Únorový verdikt Krajského soudu v Praze je tak pravomocný.