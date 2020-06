Matka umlátila tříměsíčního syna ze vzteku, že jí na benzínce nedali sirky

K činu došlo na začátku října 2019 na čerpací stanici v Brně - Horních Heršpicích. „V odstaveném nepojízdném autě opakovaně bila syna pěstí do hlavy, pak ho uchopila a dvakrát mu hlavou praštila do madla od dveří. Dítě utrpělo mnohačetné poranění lebky, což vedlo ke smrti,“ konstatoval v obžalobě státní zástupce Petr Bejšovec.

Před činem se matka, která poslední roky žila na ulici, vypravila se synem na chatu na okraji Brna za svými kamarády. Syna jim podle svých slov nechala, šla do centra města, po návratu na chatu se osazenstvem pohádala a i s dítětem odešla.

„Šla jsem do auta na té benzínce, a tak jsem udělala tu věc. Je mi to líto, prostě se to stalo. Nikdy jsem mu nechtěla ublížit, byla jsem s ním šťastná. Akorát mě štvalo, že se jeho otec nestaral a nechal mě v tom. I já jsem měla těžký život,“ řekla matka bez výraznějších emocí před soudem.