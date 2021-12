Matka měla novorozeně udusit a pohodit u řeky. Žalobkyně pro ni žádá 17 let vězení

Podle závěru policejních vyšetřovatelů čerstvě narozenou holčičku měla zabít její matka. Na čtyřiatřicetiletou cizinku podala minulý týden státní zástupkyně obžalobu za závažný zločin vraždy dítěte. Jako trest pro ni navrhuje 17 let vězení. Soud by měl případ začít projednávat začátkem příštího roku.

Mladá Lotyška po utajovaném těhotenství porodila v hotelovém pokoji v Karlových Varech donošené a zcela zdravé dítě. To se stačilo jen párkrát nadýchnout, než mu matka měla ukončit život.

„Bezprostředně po porodu vložila novorozenci do úst utěrku a následně mu ústa, nos a oči přelepila izolační páskou. Kolem krku mu ještě omotala a utáhla pupečník,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Poté měla žena dítě omotat ručníkem, zabalit do dvou igelitek a vložit do plátěné tašky. Tu pak podle policie nechala i s novorozencem několik hodin v pokoji a pak ji odnesla k řece a odložila u stromu v křovinatém porostu. A právě tam dítě našel František H.

„Mně to připadalo jako zabalené kuře. Když jsem pak vytáhl lidské tělíčko, lekl jsem se. Vrátil jsem ho zpátky a tašku nechal ležet u lavičky. Bál jsem se to oznámit, protože s mým trestním rejstříkem bych z toho mohl čekat jen oplétačky a další trable. Určitě by mě hned podezřívali, že jsem dítě zabil já,“ vysvětlil muž, proč hrůzný nález zatajil.