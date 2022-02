Málem uřízl známému hlavu. Chtěl jsem mu nahnat strach, řekl soudu

Bláha se s napadeným znal od vidění z práce, kde on sám pracoval jako civilní zaměstnanec, zatímco jeho známého tam vozili z věznice coby odsouzeného. V den, kdy ho z trestu propustili, se s Bláhou sešel. Společně na několika místech popíjeli a pak odešli na Bláhův pokoj na ubytovně.

Tady se podle Bláhy jeho známý náhle změnil. „Začal tam poskakovat a říkal mi: dneska umřeš, smiř se s tím. Stupňoval se ve mě strach o život, řvát o pomoc nemělo smysl, fyzicky jsem na něj neměl, tak jsem mu chtěl nahnat strach tím nožem,“ vysvětloval u soudu ve čtvrtek obžalovaný, jak k jeho útoku došlo. „Nebyl to úmysl, že bych ho chtěl zabít, ale byl to velký strach o život – a alkohol do toho,“ vypověděl.