Majiteli uprchlého krokodýla hrozí až milionová pokuta

„Jde pouze o jakýsi průkaz totožnosti, který rozhodně nenahrazuje povolení k chovu,“ vysvětlil Právu ředitel Krajské veterinární správy v Ostravě Severin Kaděrka. Povinností majitele bylo podle něj požádat o povolení k chovu poté, co se stal vlastníkem zvířete. To ale muž neučinil.

Odborníci ale uklidňují, že krokodýl nemusí být nebezpečný. Například majitel pražské krokodýlí zoo Libor Kopečný řekl Rádiu Impuls, že majitelé psů a koček se rozhodně bát nemusejí. „Krokodýl bude spíš ve stresu a žrádlo je to poslední, co by ho zajímalo. Potravou, kterou by teoreticky mohl přijímat, by byl zahradní hlemýžď, hlodavec, případně i hmyz,“ řekl.

Aktuálně je podle něj zvíře zřejmě vystresované. „Jsou to zvířata velmi choulostivá na změny. U nás, když čelnatého krokodýla přemístíme z jednoho terária do druhého, tak s námi zhruba dva týdny nekomunikuje a nepřijímá potravu." Nebezpečí by mohlo nastat ve chvíli, kdy by se někdo pokusil zvíře pohladit, nebo odchytit. „Může ho kousnout. Že by ale naháněl kočky a psy, tak to se opravdu pohybujeme v oblasti pohádek a bájí."