Majiteli kryptoměny se někdo naboural do účtu a sebral mu 700 tisíc. Policie má fotografii

Kriminalisté by rádi ztotožnili osobu na fotografii, která posloužila k ověření transakce. Informace o jméně muže přijme linka 158 nebo policisté na čísle 974 861 319. Podle policie by mohlo jít o cizince. O jakou kryptoměnu šlo, policie neuvedla.

Policie v rámci případu upozornila, že lidé by pro elektronické transakce měli využívat silná hesla, tedy s minimálně 12 znaky a kombinací velkých písmen a čísel, pro každou službu by měli mít unikátní heslo, nikomu by přihlašovací údaje neměli sdělovat, v případech, kde je to možné, by měli využívat autorizaci přes další zařízení a neměli by používat kontrolní otázky pro obnovení hesla, které jsou snadno dohledatelné.