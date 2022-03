Lupič přepadl seniorku ve spánku. Předstírala bezvědomí, ale přišla o cennosti

„V dalším případě se měl pachatel vloupat do domu na Havlíčkobrodsku a napadnout seniorku, od které vyžadoval finanční hotovost. Poté, co zjistil, že u sebe žádnou nemá, měl uloupit klíče od auta a od její další nemovitosti, kam měl o několik hodin později se svojí družkou zavítat. Ani zde však nenašel, co hledal,“ popsala mluvčí policie Lucie Konečná.