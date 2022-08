Luhaňského Pašu a jeho kumpány soudí kvůli vydírání ukrajinských podnikatelů v Brně

Nykolyuk jako údajná hlava obávané skupiny před soudem odmítl své zapojení do zločinů. „Nemám co skrývat, všechno, co jsem slyšel v obžalobě, tak v tom se cítím úplně nevinný. Žádného vydírání jsem se neúčastnil. Lidi, co mi posílali peníze, to byli moji kamarádi z dětství, byly to půjčky. Žádná zločinecká skupina neexistuje,“ prohlásil.