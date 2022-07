Kvůli covidovým opatřením nemohli do lázní, zastal se jich Ústavní soud

ÚS upozornil, že opatření se pacientů reálně dotklo. „Zákaz poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro pacienty nutně vede k tomu, že takovou péči nemohou využívat, protože nebude nikdo, kdo by jim ji nabídl a poskytl. Stejně tak zákaz mířený na pacienty, podle kterého by jim bylo zakázáno takovou péči využívat, by dopadal i do práv poskytovatelů této péče, jelikož by sice službu nabízet a poskytovat mohli, ale nikdo by ji nemohl využívat,“ zamyslel se Fiala.