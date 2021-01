Kriminalisté v Liberci řeší smrt kocoura. Někdo ho vyvezl do 9. patra a vyhodil z okna

Běžně se sice zabývají násilím na lidech, teď ale kriminalisté v Liberci prošetřují okolnosti, za kterých v prosinci, v předvečer Štědrého dne, utrpěl drastická zranění sedmiletý kocour Macík. V liberecké čtvrti Ruprechtice ho někdo vyhodil oknem z 9. patra paneláku. Podle majitele zvířete to udělali tři mladí lidé ve věku od 20 do 25 let.