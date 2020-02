Kremlík chyboval, když úplatek neohlásil hned policii, shodují se právníci

Novinky oslovily několik advokátů zaměřených na trestní právo s žádostí o komentář, zda se Kremlík nedopustil neoznámení trestného činu. „Z formálního právního hlediska pochybil, když to neoznámil,“ uvedl advokát Jaroslav Ortman. Podle něj mezi adresáty takového oznámení BIS není. Kremlíka podle právníka zřejmě čeká v brzké době výslech u policie, aby vše vysvětlil.

Babiš: O úplatku pro Kremlíka jsem nevěděl a řešit to nebudu

Další obhájce Josef Lžičař naopak uvedl, že BIS by bylo možné v tomto případě zahrnout do kategorie policejního orgánu. Pak by Kremlík neudělal nic protiprávního. BIS je bezpečnostní sbor, nicméně nemá pravomoci jako zadržení podezřelého nebo výslechy. Věnuje se sbírání informací a má chránit demokracii.