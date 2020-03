Krádež ve stavu nouze: Za konzervy a oplatky ženě hrozí osm let vězení

Česká legislativa počítá s přísnějšími tresty v případě spáchání činu v době nouze. Ten platí v Česku kvůli pandemii koronaviru již přes týden a policie za tu dobu obvinila několik lidí kvůli krádežím, za které by podezřelým hrozilo jindy tři roky vězení. Nyní je může soud poslat do vězení až na osm let.