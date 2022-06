Krádež luxusních hodinek z hotelového wellness v Praze, policie hledá muže z fotky

„Neznámý muž přišel do hotelu v Praze 4 a vyjel výtahem do patra, kde se nachází wellness. Přišel na recepci, a jelikož chtěl do centra vstoupit, začal se vydávat za manžela paní, která byla v hotelu ubytovaná. Recepční mu uvěřila, protože jméno ubytované souhlasilo,” uvedla mluvčí s tím, že muž dostal klíč od šatní skřínky a vstoupil do wellness.