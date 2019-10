Komise k OKD viní 14 lidí z toho, že lhali, zneužívali pravomoci a podváděli

Šéf komise Černohorský pak na tiskové konferenci informace redakce potvrdil. „Našim daňovým poplatníkům byly ukradeny desítky miliard korun, horníkům, mým kolegům, ukradeno 44 tisíc bytů,“ shrnul historii OKD člen komise za ANO Josef Hájek . Dodal, že OKD je pro něj srdeční záležitost, protože tam více než třicet let pracoval. Dlouhý podle komise chyboval hned několikrát.

Svým rozhodnutím s exministrem pro správu národního majetku a privatizaci Jiřím Skalickým (mimo jiné odpovídal za přípravu privatizačního projektu) prý připravili stát o podíl v OKD ve výši 12,5 procenta, když rozhodli o snížení základního jmění společnosti, a to na úkor státního podílu v OKD.

„Zcela chybí odůvodnění, proč by měl být takový krok učiněn, přesto to ministerstvo pro privatizaci na základě žádosti navrhlo vládě, aby byl prodej uskutečněn formou prodeje přímo společnosti K.O.P. za cenu akcií na kapitálovém trhu (aniž by byl majetkový podíl oceněn),“ stojí v dokumentu. Podnikatelé pak podíl získali za 189 milionů korun, přičemž jen o rok později byl podíl oceněn na téměř 800 milionů korun.