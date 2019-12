Kdo byl střelec z ostravské nemocnice? Milovník fotbalu, stavař a revizor

Pracoval jako stavební technik v opavské firmě AZ intergips. Zaměstnanci měli jako koníček střelbu na střelnici. Nikoho z nich by ale nenapadlo, že by se jejich kolega připravoval zabít nevinné lidi. Ředitel společnosti Aleš Zygula uvedl, že od října byl Vitásek nemocný. „Stěžoval si, že je těžce nemocný a nikdo ho nechce léčit. Trochu se změnil,“ líčil Zygula s tím, že je v šoku z toho, co se stalo. „Nevěděl jsem, že měl doma zbraň,“ dodal muž.

V posledních dvou týdnech byl Vitásek v kontaktu s frýdecko-místeckým zpěvákem Davidem Stypkou. „Čtrnáct dní si píšete na messengeru s člověkem, co se s vámi nějak ztotožňuje, a on pak zastřelí mnoho lidí a nakonec sebe,“ napsal na Facebook zpěvák s tím, že v této věci již kontaktoval policii. Vitásek se zpěvákem spojil poté, co se v médiích objevilo, že Stypka má rakovinu a prochází chemoterapií. Tvrdil prý, že má stejnou nemoc jako on.