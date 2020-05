Kandidát Pirátů do Pražské plynárenské je spojen s firmou prošetřovanou kvůli korupci

V kauze, na kterou upozornil server Seznam Zprávy, figuruje jako hlavní postava podnikatel Juraj Pavol, dále radní Prahy 8 Josef Slobodník (ODS a Svobodní) a Petr B., zástupce firmy Xyloden, s níž je spojen někdejší kandidát Pirátů do vedení Pražské plynárenské Petr Zmátlík.

V obchodním rejstříku je u společnosti Xyloden uvedeno, že společníkem je firma Despierto. Tu podle výpisu vlastní Šárka Zmátlíková. Firmu společně s ní vede její manžel Petr Zmátlík.

Podle nahrávky, kterou server zveřejnil, hovořil Pavol 24. března na schůzce na okraji Prahy s pracovníkem Xylodenu o tom, že by tato firma mohla dodat své přístroje na dezinfekci do veřejných prostor, například do úřadů či škol. Požadoval přitom provizi ve výši nejméně jedné čtvrtiny celé zakázky.

Z obchodu sešlo

Pavol údajně na schůzce jednal jako prostředník radního Slobodníka, s kterým se sice zná, ale politik následně jakékoli zapojení do případu popřel. „Celá schůzka popisovaná v reportáži je jednoznačně sólo akcí pana Pavola, se kterou nemám nic společného. To nakonec přiznává v reportáži i pan Pavol,“ sdělil v dubnu serveru Lidovky.cz Slobodník.

„Hele, vole, to fakt musí bejt maximálně bezpečný, jo? O něm se nesmí mluvit nikde, OK?“ uvedl prý Pavol během schůzky na Slobodníkovu adresu.

Choval se tak, že jde o zakázku pro radnici Prahy 8. „Plán je jasnej: deset až patnáct procent pro mě, pro něj. To je minimum, pro mě. Ty mu tam ukážeš to demo a pak to bude chviličku na něm,“ sdělil Pavol zástupci firmy Xyloden.

Jednání předcházel e-mail, který o čtyři dny dříve obdržel pracovník Xylodenu právě od radního Slobodníka z jeho soukromé adresy. V něm politik žádal o zaslání ceníků za dezinfekci.

„Dobrý večer, mohu poprosit o ceník k zařízení kombinujícímu dezinfekci ozonem s fogací parou biocidního roztoku E-dison?“ napsal prý radní. Krátce po obdržení e-mailu se zástupci Xylodenu údajně ozval Pavol s tím, že je prostředníkem, který má domluvit podrobnosti obchodu. A následovala zmíněná schůzka, na níž měla padnout korupční nabídka. Z nákupu nakonec ale sešlo, protože nabídka firmy byla dražší, než jakou si radnice představovala. Ta sehnala výrobky prý za desetinovou cenu.

Společnost Xyloden, která vyvinula nový přístroj na dezinfekci velkých prostor, oficiálně zastupuje jako jednatelka Šárka Zmátlíková. Firmu ale společně s ní vede její manžel Petr Zmátlík, který za tuto společnost v telefonátu s Právem hovořil.

Neúspěšný kandidát Pirátů

Zmátlíka chtěla počátkem loňského roku dosadit Pirátská strana jako jednoho ze tří svých kandidátů do dozorčí rady v městské společnosti Pražská plynárenská, a. s. (PP). V této firmě už Zmátlík v minulosti působil, když byl v letech 2014 až 2016 členem představenstva PP zodpovědným za finance.

Z městské firmy prý ale na vlastní žádost odešel, a to údajně kvůli neetickému jednání svých kolegů. Zmátlíka se nakonec Pirátům do dozorčí rady Pražské plynárenské prosadit nepodařilo. Ostře proti byly například odbory této společnosti, ale i koaliční partneři Pirátů na magistrátu.

„V době působení v Pražské plynárenské Petr Zmátlík soustavně podrýval autoritu představenstva podniku a po ukončení svého angažmá organizoval schůzky našeho bývalého předsedy odborové organizace se zástupci akcionáře, kde v těchto praktikách pokračoval,“ uvedl loni v lednu v dopise, který zaslal pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti) předseda odborového svazu UNIOS Vladimír Rosa.

Sám Zmátlík v úterý na dotaz Práva jakoukoli korupci ze strany zaměstnanců firmy Xyloden odmítl, stejně tak možnost, že by se schůzky s Pavolem účastnil právě on.

„Nikdy jsem tam (na té schůzce) nebyl a nikdy jsem se s těmi lidmi nesetkal. Zástupce naší firmy následně přišel a řekl, že tam proběhla takováto diskuse, a my jsme to okamžitě shodili ze stolu, že takto se byznys nedělá, a zavrhli to,“ řekl Zmátlík Právu.

Dotyčný zástupce Xylodenu, který se schůzky zúčastnil, dostal podle Zmátlíka jasný pokyn reagovat jen na oficiální poptávky, a to prý platí o všech pracovnících firmy.

„U té schůzky jsem nebyl, informace o tom, co na ní proběhlo a co bylo nahrané, mám jen z tisku, určitě to ale nebyla kompletní nahrávka, tudíž si to nedovolím soudit. Jediné, co mohu říct, že jsme to kompletně zatrhli. Nic takového,“ odmítl Zmátlík na dotaz Práva jakékoli případné úplatky kvůli zakázce.

Pracovník Xylodenu Petr B. pak skutečně jednal například se zástupci pražského magistrátu jen oficiální formou, když šéfce odboru služeb Ivetě Pekárkové koncem března zasílal upřesnění, jakou dezinfekční technologii může firma nabídnout a za kolik.

Uvedl Zmátlíkův telefon

Kontaktní telefon, který ale Petr B. při e-mailové komunikaci s magistrátem ohledně nabídky uvedl u svého jména, nyní opakovaně redakci Práva uvedl sám Zmátlík. Redakce má tyto e-maily k dispozici.

Ten na otázku, zda věděl předem o schůzce pracovníka Xylodenu s Pavolem, odpověděl, že všichni zástupci společnosti mají určitý plán obchodních případů. „Takže víte, že se má nějaká schůzka konat, ale detaily neznáte,“ doplnil Zmátlík. „Všichni po té schůzce měli pokyn dál o té věci s nikým nejednat a tento obchodní případ nerozvíjet. To smrdělo na hony,“ dodal Zmátlík.

A totéž si podle všeho myslí i policie. Případ sice původně řešila Národní centrála proti organizovanému zločinu, ale ta jej předala na hospodářskou kriminálku v Praze III.

„Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z přijetí úplatku. Nyní probíhá prověřování, bližší informace nelze sdělit,“ řekla v úterý Právu mluvčí policistů Kropáčová.