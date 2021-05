Kamaráda škrtil tkaničkou a svrhl ho do kanálu, dostal 17 let

Sedmnáct let ve vězení si má podle Městského soudu v Praze odsedět Jan Bém (24), který podle spisu škrtil svého o pět let staršího kamaráda tkaničkou, poté hodil jeho tělo do kanálu a ukradl mu telefon, kartu a další věci. Bém se přiznal ke krádeži, vraždu ale u soudu odmítl. Na místě podal odvolání, a případ tak dostane na stůl pražský vrchní soud.