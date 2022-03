Janouška i Pekovou v kauze Chambon zprostili obžaloby

Laboratoř Chambon zajišťovala genetické krevní testy pacientů pro řadu nemocnic. Podle státního zástupce Alexandra Dadama firma v letech 2009 až 2010 neoprávněně inkasovala velké úhrady od pojišťoven. Podle spisu prováděla mikrobiologická laboratorní vyšetření, která pojišťovnám nepravdivě vykazovala jako vyšetření lidské DNA tak, aby to odpovídalo uzavřené smlouvě.

Paškovi policie v minulosti zabavila zlato a hotovost v rámci zásahu na Úřadu vlády v roce 2013. On sám tuto událost dává do souvislosti s obžalobou.

„Kdyby se to nestalo, tak tady dnes nejsme. Ta kauza je vyfabulovaná od A do Z, je to naprostá stupidní hloupost,“ rozčílil se loni po zahájení hlavního líčení Pašek.